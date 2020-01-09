Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre...

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh - Yerköy - Akdağmadeni kesiminde Mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılının ikinci çeyreğinde...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara- Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh - Yerköy - Akdağmadeni kesiminde Mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. - ANKARA

Mehmet Cahit Turhan, Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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