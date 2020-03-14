Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: '14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik' - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik"

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Korona virüsten dolayı şu anda 14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik. İran ve Irak'la olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Korona virüsten dolayı şu anda 14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik. İran ve Irak'la olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz" dedi.

Bir dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak için Samsun'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun Valiliğini ziyaretinde korona virüsü önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, "Şu an dünyayı sarsan bir sağlık problemi var. Korona virüsü problemi. Bütün dünya bununla ilgili olarak teyakkuz halindedir ve acil durum ilan etmiş durumdadır. Biz de hükümet olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın kararlarını ulaştırma alanında gerek yurt içi gerekse yurt dışında ulaştırma hizmetleri konusunda bazı tedbirler alma zorunluluğu hasıl olmuştur. Bildiğiniz gibi şuan da hava yolu ulaşımında 14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik. Özellikle doğu komşumuz İran'la olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz. Aynı şekilde Irak ile de kesmiş bulunuyoruz. Sofya demiryolu bağlantımızı ve hizmetimizi durdurduk. Bunların tek amacı vardır. İnsanlarımızın sağlığını korumaktır. Bununla ilgili olarak Sağlık Bilim Kurulumuzun ve Sağlık Bakanlığımızın kararları doğrultusunda bu süreler kısaltılıp uzatılabilecektir" diye konuştu.

(Furkan Abrek Ünal -Ünsal Karka/İHA)

Mehmet Cahit Turhan, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü

Son Dakika Haberleri
00:21 Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi: 2'si çocuk 4 yaralı
00:20 Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakası görüldü
00:19 Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
00:18 Yemen Hükümeti, Kovid-19 nedeniyle ülkedeki havaalanlarında uçuşları askıya aldı
00:16 İspanya, koronavirüse karşı "yarı karantinaya" alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 00:32:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]