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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: (1915 Çanakkale Köprüsü) "2022 mart ayında trafiğe açmayı...
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki şantiyesinde açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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