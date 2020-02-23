Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: (1915 Çanakkale Köprüsü) "2022 mart ayında trafiğe açmayı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: (1915 Çanakkale Köprüsü) '2022 mart ayında trafiğe açmayı... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: (1915 Çanakkale Köprüsü) "2022 mart ayında trafiğe açmayı...

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki şantiyesinde açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki şantiyesinde açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: (1915 Çanakkale Köprüsü) 2022 mart ayında trafiğe açmayı...

1915 Çanakkale Köprüsü, Mehmet Cahit Turhan, Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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