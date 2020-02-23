Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki şantiyesinde açıklamalarda bulundu.

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