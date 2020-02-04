Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Antalya Havalimanı'na ilişkin ihale, finans piyasasının stabil... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 'Antalya Havalimanı'na ilişkin ihale, finans piyasasının stabil... - Son Dakika Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Antalya Havalimanı'na ilişkin ihale, finans piyasasının stabil...

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Antalya Havalimanı'na ilişkin ihale, finans piyasasının stabil hale gelmesi talebi nedeniyle iptal edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Antalya Havalimanı'na ilişkin ihale, finans piyasasının stabil hale gelmesi talebi nedeniyle iptal edildi."

Mehmet Cahit Turhan, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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