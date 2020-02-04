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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Antalya Havalimanı'na ilişkin ihale, finans piyasasının stabil...
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Antalya Havalimanı'na ilişkin ihale, finans piyasasının stabil hale gelmesi talebi nedeniyle iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:48 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Antalya Havalimanı'na ilişkin ihale, finans piyasasının stabil hale gelmesi talebi nedeniyle iptal edildi."
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