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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "(Avrasya Tüneli'ne yapılan zam) Yap-işlet-devret projesidir.
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "(Avrasya Tüneli'ne yapılan zam) Yap-işlet-devret projesidir.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "( Avrasya Tüneli'ne yapılan zam) Yap-işlet-devret projesidir. Bu projedeki ücretler yılda iki defa güncelleniyor. En son güncelleme 2018'de yapılmıştı. Yapılan hesaplarda 23-30 lira olan geçiş ücreti 36-40 liraya yükseltildi." - ANKARA
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