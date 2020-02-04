Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "(Avrasya Tüneli'ne yapılan zam) Yap-işlet-devret projesidir. - Son Dakika
Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: '(Avrasya Tüneli'ne yapılan zam) Yap-işlet-devret projesidir. - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "(Avrasya Tüneli'ne yapılan zam) Yap-işlet-devret projesidir.

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "(Avrasya Tüneli'ne yapılan zam) Yap-işlet-devret projesidir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "( Avrasya Tüneli'ne yapılan zam) Yap-işlet-devret projesidir. Bu projedeki ücretler yılda iki defa güncelleniyor. En son güncelleme 2018'de yapılmıştı. Yapılan hesaplarda 23-30 lira olan geçiş ücreti 36-40 liraya yükseltildi." - ANKARA

Mehmet Cahit Turhan, Avrasya Tüneli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
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