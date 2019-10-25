Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Burdur Valisi Şıldak'ı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Burdur Valisi Şıldak'ı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Burdur Valisi Şıldak'ı ziyaret etti

57 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın gelişi ve karşılanması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın tokalaşması Burdur Valiliği ziyareti BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın gelişi ve karşılanması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın tokalaşması

Burdur Valiliği ziyareti BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Burdur Valisi Şıldak'ı ziyaret etti

Mehmet Cahit Turhan, Hasan Şıldak, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanı Esper: Petrol yatakları için Suriye'de birlik bırakacağız
TÜRK-İŞ'ten vergi ve asgari ücret talebi! Temmuz 2020'den itibaren Venedik'e giriş ücretli olacak ABD'li Senatörler: TikTok ülkemiz için ulusal güvenlik tehdidi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 19:32:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Burdur Valisi Şıldak'ı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]