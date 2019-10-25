Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Burdur Valisi Şıldak'ı ziyaret etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın gelişi ve karşılanması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın tokalaşması Burdur Valiliği ziyareti BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:34 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın gelişi ve karşılanması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın tokalaşması
Burdur Valiliği ziyareti BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.
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