Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Düzce'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Düzce'de

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Düzce İl Başkanlığı ile Düzce Belediyesini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Düzce'de, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Düzce İl Başkanlığı ile Düzce Belediyesini ziyaret etti.

Gölyaka ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Turhan, beraberindeki heyetle AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ile görüştü.

Seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Turhan, daha sonra partililerle sohbet etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Turhan, Ankara'dan İstanbul'a yapılması planlanan Yüksek Hızlı Tren çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Etüt çalışması yapıldığını kaydeden Turhan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bizim yaptığımız güzergah tespiti etüdü var. Onunla ilgili olarak yapılabilirlik, fizibilite, etüt çalışmalarını demir yollarındaki arkadaşlarımız yapıyorlar. Onun sonucuna göre karar vereceğiz."

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, kendisini ziyaret eden Turhan'a hediye takdim etti.

Turhan, buranın ardından Cedidiye Camisi'nde düzenlenen Regaip Kandili programına katıldı. Programdan sonra Turhan, vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:08 Kaynak: AA

AK Parti, Mehmet Cahit Turhan, Düzce, Güncel
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