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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan görevinden alınarak, yerine Adil Karaismailoğlu atandı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:29
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