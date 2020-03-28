Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan görevinden alınarak, yerine Adil Karaismailoğlu atandı

Turhan'ın yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı.

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Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı

İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu