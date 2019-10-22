Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Gürcistan Ekonomi Bakanı Turvana ile görüştü
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turvana ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:40 Kaynak: İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turvana ile görüştü.
Gürcistan'da düzenlenen 'İpek Yolu Forum'a kaılmak üzere başkent Tiflis'te bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, foruma katıldıktan sonra Gürcistan'ın Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turvana ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren ikili görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
(İHA)
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