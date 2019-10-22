Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Gürcistan'da

Programdan görüntüler TİFLİS - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gürcistan 'ın başkenti Tiflis'te devam eden 3. Tiflis İpekyolu Forumu'nda konuştu.

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