Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Gürcistan'da
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Gürcistan'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Gürcistan'da

48 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşmasından görüntüler Programdan görüntüler TİFLİS - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden 3. Tiflis İpekyolu Forumu'nda konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşmasından görüntüler

Programdan görüntüler TİFLİS - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden 3. Tiflis İpekyolu Forumu'nda konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Gürcistan'da

Mehmet Cahit Turhan, Gürcistan, İpekyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:56 Kaynak: AA
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