Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Gürcistan'da
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşmasından görüntüler Programdan görüntüler TİFLİS - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden 3. Tiflis İpekyolu Forumu'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:56 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşmasından görüntüler
Programdan görüntüler TİFLİS - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden 3. Tiflis İpekyolu Forumu'nda konuştu.
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