Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın Ziyaret ve İncelemeleri
1 saat önce
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulunması Bakan Cahit Turhan'ın kitap fuarını gezmesi Bakan Cahit Turhan'ın meyve bahçesini gezmesi TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bir...
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
'ın Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulunması
Bakan Cahit Turhan'ın kitap fuarını gezmesi
Bakan Cahit Turhan'ın meyve bahçesini gezmesi TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan, Trabzon
Büyükşehir Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen Trabzon Kitap Fuarı, Çamoba Mahallesi'ndeki Botanik Parkı, Ortahisar
Belediyesi tarafından oluşturulan örnek meyve bahçesi ve yapım çalışmaları devam eden Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulundu.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:35 Kaynak: AA
Öldürüp Telefonundan "Ben İyiyim Merak Etmeyin" Diye SMS Attılar
Fatih Portakal "Bir Araştırma Oranı Geldi" Deyip Çağrıda Bulundu
15 Metrekarelik Odada Ürettiği Yemle, Hayvanlarını Besliyor