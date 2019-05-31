Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "KGM'nin işlettiği otoyollarla köprüler 1 Haziran saat...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "KGM'nin işlettiği otoyollarla köprüler 1 Haziran saat 00.00'dan 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:20 Kaynak: AA
Turhan: "KGM'nin işlettiği otoyollarla köprüler 1 Haziran saat 00.00'dan 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak"
KGM'nin işlettiği otoyol ve köprüler 9 gün boyunca ücretsiz olacak
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