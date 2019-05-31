Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "KGM'nin işlettiği otoyollarla köprüler 1 Haziran saat...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "KGM'nin işlettiği otoyollarla köprüler 1 Haziran saat...

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "KGM'nin işlettiği otoyollarla köprüler 1 Haziran saat 00.00'dan 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "KGM'nin işlettiği otoyollarla köprüler 1 Haziran saat 00.00'dan 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak"
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:20 Kaynak: AA
Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi
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