Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Konya'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Konya'da

2 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Konya Lojistik Merkezi'nde ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı inşaatında incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Konya'da, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Konya Lojistik Merkezi'nde ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı inşaatında incelemelerde bulundu.

Turhan, bazı ziyaret ve incelemeler için geldiği kentte ilk olarak, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı inşaatını inceledi.

Yapımı tamamlandığında aynı zamanda bir yaşam merkezi olarak hizmet vermesi planlanan gar inşaatına ilişkin yetkililerden bilgi alan Turhan, çalışmaların hızlandırılması ve titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

Bakan Turhan, daha sonra Konya (Kayacık) Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti.

Yetkililerden inşaat çalışmalarına ilişkin bilgi alan Turhan, Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki 1 milyon metrekare alan üzerine kurulacak merkezin hem kent hem de ülke için önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Turhan, Konya Lojistik Merkezi'nin yapımını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Ziyaretlerde Bakan Turhan'a, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçük Bir Oyunla Başladığı Tekvandoda Dünya Şampiyonu Oldu Son Dakika! İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler

Son Dakika! Bankalar Birliği: S&P'nin Açıklaması Temelsiz İstanbul Büyükçekmece'deki Binada Patlama: 1 Ölü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 15:16:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Konya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]