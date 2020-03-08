Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne...

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne...

Mehmet Cahit Turhan, Marmara, Kınalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:48 Kaynak: AA
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