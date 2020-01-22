Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, nakliyecilerin sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, nakliyecilerin sorunlarını dinledi

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kırıkkale'de nakliyecilerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kırıkkale'de nakliyecilerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kırıkkale'ye gelen Bakan Turhan, Kırıkkale- Ankara kara yolunda bulunan bir dinlenme tesisinde, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamalardan şikayet eden nakliyecilerle bir araya geldi.

Zorunlu hale getirilen dijital takograf uygulaması, nakliye fiyatlarının belirlenmesi ve yük bildirimleri konusundaki sorunlarının giderilmesini isteyen nakliyecileri dinleyen Turhan, talepleri not aldı.

Bakan Turhan, dinlenme tesisinde yemek yiyen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Görüşmede, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen de hazır bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, nakliyecilerin sorunlarını dinledi

Mehmet Cahit Turhan, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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