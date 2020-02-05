Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların... - Son Dakika

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların...
18 dakika önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:18 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiğini bildirdi.
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