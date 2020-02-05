Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların...

18 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların..., System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiğini bildirdi.

Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:18 Kaynak: AA
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