Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan - Sakarya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan - Sakarya

17 dakika önce

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması SAKARYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sakarya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması SAKARYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sakarya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım Hakkında Soruşturma Açılan Sezai Temelli'den İlk Açıklama Geldi İstanbul, Dolar Bazında Alım Gücü Düşen Şehirler Arasında Birinci Sırada Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 16:00:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan - Sakarya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]