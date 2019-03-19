Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan - Sakarya
17 dakika önce
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması SAKARYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sakarya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:43 Kaynak: AA
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