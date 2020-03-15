Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Samsun'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Samsun'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Samsun'da incelemelerde bulundu

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun'un Havza ilçesi ile Bolu Gerede arasındaki yol çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Samsun'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun'un Havza ilçesi ile Bolu Gerede arasındaki yol çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.

Bakan Turhan, Samsun ziyaretinin ikinci gününde Ladik ve Havza ilçelerinde sürdürülen kara yolu yapım çalışmalarını inceledi.

Ardından Vezirköprü ilçesine geçen Bakan Turhan, Belediye binasına gelişinde kurban kesilerek karşılandı.

Belediye Başkanı İbrahim Sadik Edis'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Turhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Havza ile Vezirköprü ilçeleri arasındaki yolu bölünmüş yol yapmak için proje çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti.

Projenin ihalesinin önümüzdeki ay yapılarak çalışmalara başlanacağını aktaran Turhan, "Bu koridor doğu, batı istikametindeki Havza'dan başlayıp Gerede'de bitiyor. Bu koridor, Gerede, İsmetpaşa, Karabük, Kastamonu'nun Araç, Taşköprü ilçeleri ile Sinop'un Boyabat, Durağan ilçesi ile Samsun'un Vezirköprü'yü kapsıyor. Durağan'a kadar batı istikameti yapıldı. Şimdi de Havza ile Vezirköprü arasındaki çalışmaları başlatacağız. Ardından proje çalışmaları devam eden Vezirköprü ile Durağan arasındaki kesimi de proje çalışmaları bittikten sonra bölünmüş yol olarak hizmete alacağız. Gerede'den başlayıp Havza'da biten bu koridordaki yol çalışmalarını tamamlayacağız." diye konuştu.

Bakan Turhan'a Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.

Samsun'daki incelemelerinin ardından Bakan Turhan, Çorum'a hareket etti.

Mehmet Cahit Turhan, Samsun, Gerede, Havza, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:12 Kaynak: AA
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