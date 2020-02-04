Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan soruları yanıtladı: (2)

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tasfiye Kararnamesi kapsamında firmalardan 224 başvuru yapıldığını belirterek, "Bunların 183'ü tasfiye edildi, 41'i talebinde haklı olmadığı için tasfiye edilmedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan soruları yanıtladı: (2), System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tasfiye Kararnamesi kapsamında firmalardan 224 başvuru yapıldığını belirterek, "Bunların 183'ü tasfiye edildi, 41'i talebinde haklı olmadığı için tasfiye edilmedi." dedi.

Bakan Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Turhan, e-SIM teknolojisine ilişkin gelişmeler konusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararlarını hatırlattı.

Kurulun Mart 2019'da aldığı kararda, uzaktan programlanabilir SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımının yüzde 100 yerli ve milli olacağının belirtildiğine işaret eden Turhan, otomotiv endüstrisi de dahil, cihazları söz konusu teknolojiyi destekleyen son kullanıcıların sistemlerden bu yıl yararlanabileceğini söyledi.

Turhan, yapılan düzenlemeyle uluslararası sertifikasyona sahip ekipman kurulumuna yüzde 100 yerlilik şartı getirildiğine dikkati çekerek, böylece Türkiye'ye ait hassas verilerin kendi kontrolünde olacağını bildirdi.

Özellikle makineler arası iletişim (M2M) cihazlarında kullanılacak e-SIM teknolojisinin yerli e-SIM altyapısıyla global firmalara ve iş senaryolarına hizmet vereceğini ifade eden Turhan, söz konusu verinin ülke kontrolünde olması prensibine uygun şekilde bu altyapının kullanılacağını anlattı.

Turhan, e-SIM teknolojisiyle SIM karta bağlı güvenlik altyapısının yeni otomobillerde yazılım tabanlı olarak sunulacağı bilgisini vererek, araç tedarikçilerinin 29 Şubat'tan itibaren bu hizmetten yararlanabileceğini dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından takip edilen dijital takograf konusuna ilişkin soru üzerine de Turhan, dijital takograf kullanımının uluslararası faaliyet gösteren firmalar için 1 Ocak 2021, yurt içinde faaliyet gösteren firmalar içinse 1 Ocak 2024'e ötelendiğini anımsattı.

Bakan Turhan, Tasfiye Kararnamesi'ne ilişkin soruya karşılık şu cevabı verdi:

"Bakanlığımıza Tasfiye Kararnamesi kapsamında 224 tasfiye başvurusu yapıldı. Bunların 183'ü tasfiye edildi, 41'i talebinde haklı olmadığı için tasfiye edilmedi. Burada kamu yararı değil, firmanın yararı söz konusuydu."

"Büyük projelerde çok sayıda yetkili belediye var"

Turhan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin gelişmeler konusundaki soruları da yanıtladı.

Bu tür büyük projelerin yapıldığı alanda imar planlarına ilişkin çok sayıda yetkili belediye bulunduğunu, gerek büyük şehir gerekse ilçe belediyelerinin söz sahibi olduğunu belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Projeye ilişkin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı askı süreci tamamlandı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçeklilere yönelik plan çalışmaları devam etmektedir. Süreç Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bizim için önemli olan, projenin inşaatı konusunda bu sahanın imar planlarında işlenmesi gerekiyor. Bunun 6 aylık sürede tamamlanması bekliyoruz."

Bakan Turhan, BTK bünyesinde bulunan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Milli Monitör Sistemi ve BTK Veri Merkezi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat'ta hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.

(Sürecek)

Mehmet Cahit Turhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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