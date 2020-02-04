Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan soruları yanıtladı: (3) - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Antalya Havalimanı'na ilişkin ihalede kamu yararına göre teklif alacaklarını düşünerek süreci bir miktar ötelediklerini belirterek, "Finans piyasasının en iyi konumunu ve stabil hale gelmesini bekliyoruz." dedi.

Bakan Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fiber ortak altyapıya ilişkin soru üzerine Turhan, 2018'de işletmeciler arasında pasif sabit elektronik haberleşme altyapısının kiralanmasına ilişkin protokol imzaladıklarını, bunun ülke kaynaklarının verimli kullanılması ve altyapıda tek kazıyla işlerin gerçekleştirilmesi için yapıldığını söyledi.

Turhan ortak altyapı konusunda Ankara- Sincan'da pilot proje geliştirdiklerini anımsatarak, "Ortak altyapı tesisi ve bu altyapının ortak kullanılması konusunda işletmeciler arasında çalışmalara devam ediyoruz. Fiber altyapının gelişimini artırmak için kara yolu, demir yolu, tünel, elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz gibi altyapılardan da haberleşme için faydalanılması ve belediyelerle diğer kurum ve kuruluşların altyapı kurulumları sırasında elektronik haberleşme altyapısı kurabilmelerinin önünün açılması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kazı izinleri ve baz istasyonlarıyla ilgili altyapı faaliyetlerinin kolaylaştırılması için de yasa taslağı çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Turhan, bu çalışmaların yasalaşması sonucunda fiber ve mobil altyapılarda hızlı adımlar atacaklarını bildirdi.

"5G'ye, 4,5G'deki yerlilik oranıyla geçmeyi hedefliyoruz"

Turhan, 5G'nin yerlilik oranının sorulması üzerine, elektronik haberleşme sektöründe yerli ve milli üretim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı. Bu çerçevede üretici firmalarla görüşme yapıldığını vurgulayan Turhan, bu firmaları tek çatı altında toplamak için OSTİM ev sahipliğinde BTK'nin destekleriyle 2017'de Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi kurulduğunu dile getirdi.

Bu kümelenmenin 130'dan fazla firmayı ve 8 binden fazla çalışanı barındıran bir organizasyon haline geldiğine dikkati çeken Turhan, şöyle konuştu:

"4,5G kapsamında getirilen yerlilik yükümlülükleri ilk yıllarda karşılanmamış olmakla birlikte kurumumuz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 4'üncü yatırım dönemi itibarıyla mobil sektörde ortalama yüzde 23'ün üzerinde yerlilik oranına ulaşıldı. İlk döneme kıyasla yerlilik oranında 23 kat artış meydana geldi. 5G'de yerli ve milli imkanlarla geçiş için hazırlıklarımız sürüyor. 5G'ye de 4,5G'deki yerlilik oranıyla geçmeyi hedefliyoruz."

Turhan, yap-işlet-devret (YİD) modelinin yüksek hızlı tren (YHT) projelerinde uygulanabilirliğinin sorulması üzerine, yatırım ve işletim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle bu konuya firmaların, özel sektörün ve finansman kuruluşlarının ilgili olmadıklarını söyledi.

Bu konuya yönelik araştırmalarında YHT'lerle ilgili müşteri bulamadıklarını belirten Turhan, buna karşın otoyol projelerine müşteri olduğunu ve bunları YİD modeliyle yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

"Antalya Havalimanı ihalesi için finans piyasasının en iyi konumunu bekliyoruz"

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışmaları devam eden pistin yıl sonuna kadar açılmasının hedeflendiğini aktaran Turhan, "Burada bir pistimiz var. Bu çok yoruldu ve uçuşların olmadığı her gece pistte bakım yapılıyor. İstanbul Havalimanımıza frekans tahsisi istekleri olduğu gibi, buraya da uçuş talepleri var ancak biz bunu yeni pistin yapılmasına kadar şimdilik durduruyoruz. Eski pisti de bakıma alacağız. Onun için şu anda buraya yeni frekans vermeyi durdurduk." ifadelerini kullandı.

Turhan, Antalya Havalimanı'nı genişletme ihalesinin ertelenmesine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Bu havalimanı Türkiye'nin turizmine önemli katkı veriyor. Antalya Havalimanı'na ilişkin ihalede, kamu yararına teklif alacağımızı düşünerek, süreci bir miktar öteledik. Finans piyasasının en iyi konumunu ve stabil hale gelmesini bekliyoruz. Bu işe teklif verecek isteklilerin risk oranının en aza indiği bir zamanı bekliyoruz, talepler böyle."

(Bitti)