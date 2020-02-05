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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor.
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:10 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var"
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