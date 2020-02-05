Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 'Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor. - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor.

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var"

Mehmet Cahit Turhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ulaştırma Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının sebebini açıkladı
Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor Trump, azil soruşturmasında tüm suçlamalardan aklandı Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na terör tepkisi: Gayriresmi faaliyeti şiddetle kınıyoruz

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 02:05:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]