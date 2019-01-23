Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Süleymaniye'ye Uçuş Yasağı 25 Ocak'ta Kaldırılacak.
3 dakika önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Süleymaniye'ye uçuş yasağı 25 Ocak'ta kaldırılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Süleymaniye'ye uçuş yasağı 25 Ocak'ta kaldırılacak. İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak."
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:02 Kaynak: AA
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