Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Süleymaniye'ye Uçuş Yasağı 25 Ocak'ta Kaldırılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Süleymaniye'ye Uçuş Yasağı 25 Ocak'ta Kaldırılacak.

3 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Süleymaniye'ye uçuş yasağı 25 Ocak'ta kaldırılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Süleymaniye'ye uçuş yasağı 25 Ocak'ta kaldırılacak. İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı Şarja Benzetti Son Seçimde AK Parti'nin Aldığı Oyu Bilen Anket Şirketi, İstanbul İçin Araştırma Yaptı

HDP'yi Karıştıran Aday! Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor Son Dakika! CHP'nin Şişli'den Aday Göstermeyi Düşünmediği Mustafa Sarıgül Partiden İstifa Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:05:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Süleymaniye'ye Uçuş Yasağı 25 Ocak'ta Kaldırılacak.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]