Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan uçak enkazında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan uçak enkazında incelemelerde bulundu

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkazında incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan uçak enkazında incelemelerde bulundu, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkazında incelemelerde bulundu.

Turhan, Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı kazanın yaşandığı alana gitti.

Bir süre uçağın enkazının bulunduğu yerde inceleme yapan Turhan, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında Turhan'a, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Pegasus Hava Yollarından yetkililer de eşlik etti.

Bakan Turhan, alandaki incelemelerinin ardından kazada yaralananları ziyaret etmek üzere bölgeden ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:44 Kaynak: AA
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