Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katılan ekiplerle... - Son Dakika

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katılan ekiplerle...
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:04 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katıldı. -Detaylar - (4)
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