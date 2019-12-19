Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katılan ekiplerle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katılan ekiplerle... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katılan ekiplerle...

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katıldı. -Detaylar - (4)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katılan ekiplerle...

Mehmet Cahit Turhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katılan ekiplerle... - Son Dakika
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