Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (2) - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (2)

7 saat önce

2 ÜLKEYE DAHA OLAN UÇUŞLAR ASKIYA ALINDIUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Gürcistan'a olan uçuşların da saat 00.00'dan itibaren 17 Nisan 2020'ye kadar askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (2), System.String[]

2 ÜLKEYE DAHA OLAN UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Gürcistan'a olan uçuşların da saat 00.00'dan itibaren 17 Nisan 2020'ye kadar askıya alındığı bildirildi.


Azerbaycan, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:31 Kaynak: DHA
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