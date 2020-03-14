Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (2) - Son Dakika

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (2)
7 saat önce
2 ÜLKEYE DAHA OLAN UÇUŞLAR ASKIYA ALINDIUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Gürcistan'a olan uçuşların da saat 00.00'dan itibaren 17 Nisan 2020'ye kadar askıya alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:31 Kaynak: DHA
2 ÜLKEYE DAHA OLAN UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Gürcistan'a olan uçuşların da saat 00.00'dan itibaren 17 Nisan 2020'ye kadar askıya alındığı bildirildi.
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