Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (2) - Son Dakika

2 ÜLKEYE DAHA OLAN UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Gürcistan'a olan uçuşların da saat 00.00'dan itibaren 17 Nisan 2020'ye kadar askıya alındığı bildirildi.

Haber: AANKARA,