Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (3) - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (3)

6 saat önce

GÜRCİSTAN'A UÇUŞ YASAĞI 20 MART'A ERTELENDİUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu gece saat 00.00 itibari ile havayolu ulaşımının durdurulacağı kararının, Gürcistan havayolları ile alınan ortak karar çerçevesinde 20 Mart 2020 saat 00.00'a ertelendiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (3), System.String[]

GÜRCİSTAN'A UÇUŞ YASAĞI 20 MART'A ERTELENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu gece saat 00.00 itibari ile havayolu ulaşımının durdurulacağı kararının, Gürcistan havayolları ile alınan ortak karar çerçevesinde 20 Mart 2020 saat 00.00'a ertelendiği belirtildi.


Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:51 Kaynak: DHA
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