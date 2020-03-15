Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (3) - Son Dakika

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (3)
6 saat önce
GÜRCİSTAN'A UÇUŞ YASAĞI 20 MART'A ERTELENDİUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu gece saat 00.00 itibari ile havayolu ulaşımının durdurulacağı kararının, Gürcistan havayolları ile alınan ortak karar çerçevesinde 20 Mart 2020 saat 00.00'a ertelendiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:05 Kaynak: DHA
GÜRCİSTAN'A UÇUŞ YASAĞI 20 MART'A ERTELENDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu gece saat 00.00 itibari ile havayolu ulaşımının durdurulacağı kararının, Gürcistan havayolları ile alınan ortak karar çerçevesinde 20 Mart 2020 saat 00.00'a ertelendiği belirtildi.
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