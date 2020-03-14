Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11 ülkeye uçuşları askıya aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11 ülkeye uçuşları askıya aldı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11 ülkeye uçuşları askıya aldı

7 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'den 11 ülkeye düzenlenen uçuşların 14 Mart 2020 tarihi saat 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar askıya alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11 ülkeye uçuşları askıya aldı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'den 11 ülkeye düzenlenen uçuşların 14 Mart 2020 tarihi saat 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar askıya alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'de görülmeye başlanan yeni tip korona virüsü güvenlik tedbirleri çerçevesinde Türkiye'den Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya düzenlenen uçuşlar 14 Mart 2020 tarihi saat 08.00'den itibaren 17 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alındığı bildirdi. Açıklamada, "Ancak turistik amaçlı olarak yurtdışına çıkmış veya yurt dışında öğrenci olarak okuyan vatandaşlarımız, 17 Mart 2020 tarihi lokal saat 24.00'a kadar 14 günlük karantina şartı ile Türkiye'ye girişi yapabilecektir" ifadelerine de yer verildi.

Öte yandan karantina şartlarına ise Sağlık Bakanlığının karar vereceği belirtildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

14 Mart, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?

Son Dakika Haberleri
02:23 DHA YURT BÜLTENİ - 16
02:12 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş umreden dönen vatandaşlara uyardı
02:12 Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali
02:10 Irak'ta 8 vilayet daha koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını kapattı
02:09 Lokalde gürültü kavgası kanlı bitti 1 ölü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 03:01:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11 ülkeye uçuşları askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]