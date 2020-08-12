Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene sürelerini 30 Eylül'e kadar uzattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle önlemler alınmaya devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araç muayene sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, normalleşme süreci sonrasında, araçlarını muayeneye götüren vatandaşların araç muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmasının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla araç muayene sürelerini uzatma kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, 3 Nisan 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos 2020 tarihine kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene sürelerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, alınan kararla vatandaşların haklarının korunacağı ve araç muayene sürelerini uzatan vatandaşlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, bu süre zarfında 420 bin aracın muayene edileceği de bildirildi. - ANKARA