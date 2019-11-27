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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli...
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:44 Kaynak: İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır. Firma, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık 2019 tarihine kadar tespit ederek, söz konusu süreç nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğini bildirmiştir. Atlas Global Havayolları'nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, Bakanlığımızca yakından takip edilecektir." - ANKARA
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