Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli...
Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli... - Son Dakika Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli...

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır. Firma, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık 2019 tarihine kadar tespit ederek, söz konusu süreç nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğini bildirmiştir. Atlas Global Havayolları'nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, Bakanlığımızca yakından takip edilecektir." - ANKARA

Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:44 Kaynak: İHA
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Bakanlık, Atlasglobal'ın yolcuları mağdur edip etmeyeceğini yakından takip edecek
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