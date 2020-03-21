Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur. " - ANKARA