Son Dakika › Politika › Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 21... - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 21...
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur. " - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı Yaşlı ihbar hattı 'Alo 153': Sokaktaki 65 yaş üstü vatandaşları bildirmek için ihbar hattı açıldı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor