Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 21... - Son Dakika
Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 21... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 21...

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur. " - ANKARA

21 Mart, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:35 Kaynak: İHA

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