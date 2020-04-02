Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun hastane açılışına... - Son Dakika

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun hastane açılışına...
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:06 Kaynak: İHA
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