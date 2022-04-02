Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Heyelan sonrasında Bolu Dağı Tünelleri trafiğe çift yönlü kapatıldı" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bolu Dağı Tünelleri'nde meydana gelen heyelan sonrasında güvenlik gerekçesiyle trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu. Bakanlık, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yolu açmak için çalışmalarına başladığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiğini, Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alanın toprakla kaplandığını kaydetti. Heyelandan Ankara yönünde 3 şeridin, İstanbul yönünde ise bir şeridin etkilendiği vurgulanan açıklamada, toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle tedbir amaçlı trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Trafik, İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Bolu Dağı Tünelleri'nde yolu açmak için çalışmalarına başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)