Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İkitelli Şehir Hastanesi yollarının yapımına başladı - Son Dakika

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İkitelli Şehir Hastanesi yollarının yapımına başladı
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İkitelli Şehir Hastanesi yollarının yapımına başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İkitelli Şehir Hastanesi yollarının yapımına başladı
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:18 Kaynak: AA
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