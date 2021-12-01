Bakan Karaismailoğlu: "19 yılda yapmış olduğumuz büyük yatırım tutarı 1 Trilyon 130 milyar TL'nin üzerine çıktı" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "19 yılda yapmış olduğumuz büyük yatırım tutarı 1 Trilyon 130 milyar TL'nin üzerine çıktı"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 19 yılda yapmış olduğumuz büyük yatırım tutarı 1 Trilyon 130 milyar TL'nin üzerine çıktı. Yaptığımız yatırımların karşılığında da her yıl 13.4 milyar dolarlık bir tasarruf etkisi sağladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi arasında Lisansüstü Eğitim konusunda İş Birliği Protokolü imzalandı. Bakanlıkta düzenlenen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katılırken Gazi Üniversitesi adına Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, altyapı yatırımlarının ülkenin gelişmesinde önemli faktörlerden biri olduğunu söyleyerek son 19 yılda yapılan altyapı yatırımlarının 1 Trilyon 130 milyar TL'nin üzerine çıktı çıktığını açıkladı.

"19 yılda yapmış olduğumuz büyük yatırım tutarı 1 Trilyon 130 milyar TL'nin üzerine çıktı"

Hem bakanlık için hem de öğrenciler için bu tür iş birliklerinin önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Biz hayatın, yaşamın olduğu her noktada varız. Özellikle hem insanların yaşam standardını yükseltiyoruz. Bizim ulaştırma projeleri akarsu gibi. Gittikleri yerlere canlılık götürüyorlar. Üretimi, istihdamı getiriyorlar. Eğitimi, kültürü arttırıyorlar. O yüzden son 19 yılda Türkiye ulaştıma ve altyapı alanında bütün dünyanın dikkatini çekecek atılımlar yaptı. Büyük yatırımların sonucunu da biz izliyoruz. Yaptığımız projelerin sonunda üretimdeki, istihdamdaki, ekonomideki gelişmeler ülkemize pozitif etki yaratıyor. Ülkemizin son yıllardaki büyümesi, dünyanın en büyük yatırımlarına ulaşması, ticaret hacminin 200 milyar doların üstüne çıkması güçlü bir ulaştırma altyapısı sayesinde oluyor. Yaptığımız işlerle gurur duyuyoruz ama sorumluluğumuz da var onu da biliyoruz. Bu sorumluluğu hissederek ekip olarak büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Doğrudan çalışan 300 bine yakın çalışma arkadaşımız var. Dolaylı olarak 700 bin çalışma arkadaşımız var. Ülkemizin geleceğine öneli katkılar sağlıyorlar. Son 19 yılda yapmış olduğumuz büyük yatırım tutarı 1 Trilyon 130 milyar TL'nin üzerine çıktı. Yaptığımız yatırımların karşılığında da her yıl 13.4 milyar dolarlık bir tasarruf etkisi sağladık. İnşallah bunlar artarak devam edecek. Üniversitelerinde bu bilgi birikimlerine ortak olması hem bize yol göstertmesi lazım. Bizim bütün şantiyelerimiz bir okul gibi. Öğrencilerimiz bunları kullanabilir olarak kullanabilirler. Hem staj imkanları sağlayabiliriz hem de bizim yetişmiş elemena ihtiyacımız var. Oralara da bir nevi istihdam alanı. Bazen bizim şantiyelerimize öğrenciler gelip okulda öğrenmiş oldukları teorideki bilgi birikimlerini uygulamaları olarak yerinde görebiliyorlar. İnşallah bu iş birliği de bunlara vesile olacak" dedi.

"Asgari şartları taşıyan çalışanlara özel kontenjan vereceğiz"

İş birliği konusunda ayrıntılı bilgi veren Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız, "Fen Bilimleri Enstitümüz olarak Ulaştırma Bakanlığının merkez teşkilatındaki çalışan personellere Yüksek Lisans ve Doktora alanında eğitim vermeyi planlıyoruz. Asgari şartları taşıyan çalışanlara özel kontenjan vereceğiz. O kontenjan dahilinde Ulaştırma Bakanlığı personelleri Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamış olacaklar" diye konuştu.