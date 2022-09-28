İstanbul Boğazı'ndan taşınan yük miktarı 2005-2021 döneminde yüzde 40 arttı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'ndan taşınan yük miktarı 2005-2021 döneminde yüzde 40 arttı

28.09.2022 14:04
İstanbul Boğazı'ndan taşınan yük miktarı 2005-2021 döneminde yüzde 40 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndan taşınan yük miktarının 2005-2021 döneminde yüzde 40 arttığını bildirdi.

İstanbul Boğazı'nda taşınan yük miktarı 16 yılda yüzde 40 arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, boğazdan gemi geçiş sayılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçiş sayılarının azalıyor görünmesine rağmen denizcilik sektöründeki taşıma maliyetlerini düşürmek amacıyla gemilerin boyut ve tonajları ile birlikte taşınan yük miktarlarının arttığına işaret edilen açıklamada, daha az gemiyle daha fazla yük taşındığı kaydedildi.

Tehlikeli yük cinsindeki artış boğaz güvenliğini riske atıyor

2005 yılında İstanbul Boğazı'ndan 54 bin 794 gemi geçişi gerçekleşti. Geçen gemilerin gross tonajı 468 milyon 105 bin, net tonajı 246 milyon 824 bin, taşınan yük miktarı da 334 milyon 51 bin metrik ton oldu. 2021 yılında ise gemi geçiş sayısı 38 bin 551 olurken, gross tonaj 631 milyon 921 bin, net tonajı 341 milyon 742 bin ve taşınan toplam yük 465 milyon 357 bin metrik tona ulaştı.

2005 yılına göre taşınan yük miktarında yüzde 40'lık bir artış yaşandı. Aynı dönemde 200 metre üzerindeki gemilerin sayısı da yüzde 51 artışla 3 bin 503'ten 5 bin 306'ya çıkarken, tehlikeli yük cinsinde de artış yaşandı. Gemi boyutu ve tonajı, taşınan toplam yük miktarı, yük cinsi ile risk teşkil eden 200 metre ve üzeri gemilerin geçiş sayılarının artmasıyla her geçen yıl seyir emniyeti açısından riskin de arttığı belirtildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Denizcilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'ndan taşınan yük miktarı 2005-2021 döneminde yüzde 40 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'ndan taşınan yük miktarı 2005-2021 döneminde yüzde 40 arttı - Son Dakika
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