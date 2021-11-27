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Son Dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kar ve buzlanmayla mücadeleye hazır - Son Dakika

Son Dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kar ve buzlanmayla mücadeleye hazır

27.11.2021 09:29

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "turuncu ekipleri", kar ve buzlanmayla mücadelenin yanı sıra kış ayları süresince güvenli ve kesintisiz trafik akışının sağlanması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "turuncu ekipleri", kar ve buzlanmayla mücadelenin yanı sıra kış ayları süresince güvenli ve kesintisiz trafik akışının sağlanması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin, kış programı kapsamında, yurt genelinde 446 karla mücadele merkezindeki çalışmalarını, 10 bin 916 makine-ekipman ve 12 bin 645 personelle gerçekleştireceği ifade edildi.

Açıklamada, kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlayabilmek için çalışan turuncu ekiplerin, Türkiye'nin dört bir yanında mücadelesini 7 gün 24 saat titizlikle sürdürdüğü belirtilerek, çalışmalarda kullanılmak üzere 540 bin ton tuz, 340 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığı bildirildi.

822 kilometre kar siperi yapıldı

Yollarda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan karla mücadele merkezinde, güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik, monitörler üzerinden takip edilmektedir. Önemli geçitlerde, 22 sabit kamera bulunmakta olup, bu sayıyı artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Kameralar aracılığıyla Genel Müdürlükten ve bölge merkezlerinden hava ve yol durumları izlenmektedir. Kritik kesimlerde görevlendirilen 750 karla mücadele aracı kameralarla, 7 bin 450 karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip edilmekte, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle koordinasyon sağlanmaktadır."

Son Dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kar ve buzlanmayla mücadeleye hazır
Son Dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kar ve buzlanmayla mücadeleye hazır
Son Dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kar ve buzlanmayla mücadeleye hazır
Son Dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kar ve buzlanmayla mücadeleye hazır
Son Dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kar ve buzlanmayla mücadeleye hazır

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kimyasal, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kar ve buzlanmayla mücadeleye hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kar ve buzlanmayla mücadeleye hazır - Son Dakika
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