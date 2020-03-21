Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla 46... - Son Dakika

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla 46...
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını duyurdu
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:32 Kaynak: AA
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