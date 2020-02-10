Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam,... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam,...

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: " Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır." - ANKARA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Marmaray, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
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