Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam,...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: " Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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