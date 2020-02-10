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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam,...
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: " Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır." - ANKARA
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