Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Adil Karaismailoğlu atandı - Son Dakika

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Adil Karaismailoğlu atandı
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na atanan Adil Karaismailoğlu'nun arşiv görüntüleri Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Adil Karaismailoğlu atandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na atanan Adil Karaismailoğlu'nun arşiv görüntüleri Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Adil Karaismailoğlu atandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:35 Kaynak: AA
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