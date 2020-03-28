Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Adil Karaismailoğlu atandı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na atanan Adil Karaismailoğlu'nun arşiv görüntüleri Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Adil Karaismailoğlu atandı.