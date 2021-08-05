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Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KGM, KIYEM ve HGM'den yüzlerce ekip yangın felaketinin ilk anlarından itibaren çalışmalarına aralıksız devam... - Son Dakika

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KGM, KIYEM ve HGM'den yüzlerce ekip yangın felaketinin ilk anlarından itibaren çalışmalarına aralıksız devam...

05.08.2021 13:12
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KGM, KIYEM ve HGM'den yüzlerce ekip yangın felaketinin ilk anlarından itibaren çalışmalarına aralıksız devam..., System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karadan ve denizden yüzlerce personelin, yangınların yayılmasının önlenmesi ve söndürülmesi için aralıksız mücadele ettiğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karadan ve denizden yüzlerce personelin, yangınların yayılmasının önlenmesi ve söndürülmesi için aralıksız mücadele ettiğini kaydetti. Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi olan 'Nene Hatun'un bölgeye intikal ettiğinin bilgisini veren Bakanlık, yangın bölgelerinde kablolu ve kablosuz kesintisiz haberleşme sağlandığını bildirdi.

Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarıyla mücadele 9'uncu gününe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kara Yolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KIYEM) ve Haberleşme Genel Müdürlüğü (HGM) ekipleri yangın felaketinin ilk anlarından itibaren çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KIYEM ve KGM ekiplerinin denizden ve karadan gece gündüz yangını söndürmek için müdahalelerde bulunduğunu ifade ederek, haberleşme ve iletişim hizmetlerinin aksamaması için gerekli çalışmaların da yapıldığını bildirdi. Bakanlık ayrıca, Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi olan Nene Hatun'un bölgeye intikal için yola çıktığının bilgisini verdi.

KGM yangınların yayılmasını engellemek için önemli rol üstlendi

Bakanlık, KGM ekiplerinin her gün personel ve araç sayısını arttırdığına ve şu anda 171 ekipman ve 266 personel ile çok geniş bir alanda çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekti. Yangınların olduğu tüm bölgelerdeki karayolları şantiyelerinin yangınla mücadele için adeta bir koordinasyon merkezi gibi çalıştığını vurgulayan Bakanlık, bütün şantiyelerin, ekiplerin ve ekipmanların yangınla mücadeleye odaklandığını bildirdi. Bakanlık, söndürme çalışmaları kadar yangının yayılmasının önlenmesinin önemine dikkat çekerek, karayolları ekiplerinin yangın ile yerleşim yerlerinin bağlantısını kesmek için bulundukları bölgede geniş yollar açtıklarının bilgisini verdi.

Bakanlık ayrıca KGM bölge müdürlüklerinin il bazında yaptıkları çalışmalara katılan ekip ve ekipman sayıları hakkında şu bilgilendirmelerde bulundu:

"Bodrum civarındaki yangınlarda; 2 arazöz, 1 yükleyici, 1 pick-up, 1 ekskavatör, 1 trafik ve bakım aracı, 1 dozer, 1 kamyon, 1 pickup, 1 treyler olmak üzere toplam 10 araç ve iş makinası ile 20 personel;

Marmaris civarındaki yangınlarda; 2 Treyler, 1 dozer, 1 forklift, 3 ekipmanlı kamyon, 2 sabit kasalı kamyon, 2 pick-up, 1 kanal kazıyıcı, 1 trafik bakım aracı, 4 arazöz olmak üzere toplam 17 araç ve iş makinası ile 32 personel;

Alanya Güzelbağ ve Gündoğmuş civarındaki yangınlarda; 1 akaryakıt nakil aracı, 11 treyler, 4 dozer, 7 ekskavatör, 1 greyder, 9 panel pikap, 4 yükleyici, 10 arazöz olmak üzere toplam 47 adet araç ve iş makinesi ile 68 personel;

Manavgat ve Akseki civarındaki yangınlarda; 2 akaryakıt nakil aracı, 8 treyler, 2 dozer, 1 ekskavatör, 2 greyder, 3 kamyon, 4 panel pikap, 8 otomobil, 13 kanal kazıcı, 1 yükleyici, 11 arazöz, olmak üzere toplam 55 adet araç ve iş makinesi ile 88 personel;

Aydın ve Denizli arasındaki yangınlarda; 1 akaryakıt tankeri, 2 ekskavatör, 1 yükleyici, 2 treyler, 1 dozer, 9 arazöz olmak üzere toplam 16 araç ve iş makinası ile 23 personel

Balıkesir'in Savaştepe ilçesi civarındaki yangınlarda; 1 adet JCB, 1 adet dozer, 1 adet Lowbet, 2 adet eriyik tanklı kamyon, 20 adet arazöz olmak üzere toplam 25 adet ekipman ve 34 personel

Kütahya Dumlupınar Orman Sahasındaki yangında; toplam 1 greyder ve 1 operatör çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KIYEM ekipleri yangına denizden kritik müdahalelerde bulunuyor

KIYEM ekiplerinin ve tahlisiye botlarının kritik noktalarda konuşlanarak orman yangınlarına denizden önemli müdahalelerde bulunduklarını aktaran Bakanlık, yangınla mücadelede fark ortaya koyacak olan Mavi Vatan'ın Amiral Gemisi Nene Hatun'un da Çanakkale Boğazı'ndan yola çıktığını ve gece saatlerinde bölgeye ulaşacağını vurguladı. Nene Hatun gemisinin ilk olarak Ören'e ulaşarak yangınla mücadeleye katılacağını kaydeden Bakanlık, acil müdahale gemisinin duruma göre yer değiştireceğini belirtti.

Her türlü arazi ve hava şartında gitmek için tasarlanan çok amaçlı bir araç olan Unimog araçlarının ve destek personellerinin bölgede konuşlandığını belirten Bakanlık, 2 bin metre yangın hortumu, pompalar ve yangın söndürmede kullanılacak her türden lojistik malzemenin bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Bakanlık, 4 Ağustos gecesi sabaha kadar Bodrum ve Marmaris'teki yangınlara denizden çok önemli müdahalelerde bulunan KIYEM ekiplerinin, 3 hızlı tahlisiye botu, 1 adet Rhib bot ve 2 römorkörle iki vardiya halinde gece gündüz toplam 38 kişiyle bölgede görev yaptığına dikkat çekti.

Kablolu ve kablosuz kesintisiz haberleşme sağlanıyor

Bakanlık, haberleşme ve iletişimde açısından bölgede herhangi bir sorun yaşanmaması için; kablolu ve kablosuz kesintisiz haberleşmenin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirleri aldıklarının altını çizdi. Antalya il bazında Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki ilçelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakanlık, ihtiyaç duyulan bölgelere ilave olarak 12 mobil baz istasyonunun kurulumunu sağladıklarını ve acil durumlar için 6 adet araç mobil baz istasyonunun yedekte bulundurduklarını belirtti. Sivil toplum örgütleri ve destek için gelen vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti verildiğine işaret eden Bakanlık, mobil hizmetlerinin kesintisiz sağlanması için 30 ekip 30 araç 56 personelin özveri ile çalıştığını ifade etti. - ANKARA

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KGM, KIYEM ve HGM'den yüzlerce ekip yangın felaketinin ilk anlarından itibaren çalışmalarına aralıksız devam...
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KGM, KIYEM ve HGM'den yüzlerce ekip yangın felaketinin ilk anlarından itibaren çalışmalarına aralıksız devam...
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KGM, KIYEM ve HGM'den yüzlerce ekip yangın felaketinin ilk anlarından itibaren çalışmalarına aralıksız devam...
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KGM, KIYEM ve HGM'den yüzlerce ekip yangın felaketinin ilk anlarından itibaren çalışmalarına aralıksız devam...
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KGM, KIYEM ve HGM'den yüzlerce ekip yangın felaketinin ilk anlarından itibaren çalışmalarına aralıksız devam...
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KGM, KIYEM ve HGM'den yüzlerce ekip yangın felaketinin ilk anlarından itibaren çalışmalarına aralıksız devam...
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KGM, KIYEM ve HGM'den yüzlerce ekip yangın felaketinin ilk anlarından itibaren çalışmalarına aralıksız devam...
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KGM, KIYEM ve HGM'den yüzlerce ekip yangın felaketinin ilk anlarından itibaren çalışmalarına aralıksız devam...
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KGM, KIYEM ve HGM'den yüzlerce ekip yangın felaketinin ilk anlarından itibaren çalışmalarına aralıksız devam...
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KGM, KIYEM ve HGM'den yüzlerce ekip yangın felaketinin ilk anlarından itibaren çalışmalarına aralıksız devam...

Nene Hatun, Akaryakıt, Yangın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KGM, KIYEM ve HGM'den yüzlerce ekip yangın felaketinin ilk anlarından itibaren çalışmalarına aralıksız devam... - Son Dakika


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