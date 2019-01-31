Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Avrasya Tüneli Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli'ne zam yapılmadığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli'ne zam yapılmadığını açıkladı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli'ne yapılan zam ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, İstanbul'un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığını bildirdi.



2018 yılında otomobiller için 23,30 TL ve minibüsler için 34,90 TL olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam ediliğini vurgulayan Bakanlık, Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan 'yeni ücret tablosu'nun siteye sehven konulduğunu ve kısa sürede kaldırıldığını kaydetti. - İSTANBUL

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