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Son dakika haberi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı" tanıtıldı - Bakan Yanık - Son Dakika

Son dakika haberi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı" tanıtıldı - Bakan Yanık

03.12.2021 13:22

Son dakika gündem haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 20 yıl öncesine göre sosyal hizmetler ve kamu hizmetlerinde önemli bir aşama kat ettiklerini belirterek, insanı odağına alan hizmet anlayışından taviz vermeyeceklerini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 20 yıl öncesine göre sosyal hizmetler ve kamu hizmetlerinde önemli bir aşama kat ettiklerini belirterek, insanı odağına alan hizmet anlayışından taviz vermeyeceklerini kaydetti.

Bakan Yanık, Sirkeci Garında düzenlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı tanıtım programında, erişilebilirliğin özel bir engeli olan vatandaşlar kadar, çocukların, yaşlıların, çocuklu ve hamile kadınların da toplumsal katılımını ve hayat kalitesini doğrudan etkilediğini anlattı.

Farklılıklarımızı dengeleyerek bir arada yaşamayı mümkün kılmak amacıyla üretilen imkanların herkesin erişimine açık hale getirilmesi gerektiğini belirten Yanık, bu konuda şehir planları kadar ulaşım ve iletişim araçlarının farklı kullanıcıların niteliklerine uygun olmasının da çok önemli olduğunu belirtti.

AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar tamamen insan odaklı bir hizmet anlayışını benimsediklerini ifade eden Yanık, "Bu sebeple çalışmalarımızı planlarken pek çok kurumdan ve alanında uzman kişilerden, sivil toplum örgütlerinden - ki burada Sakatlar Konfederasyonu Başkanımız var, pek çok kereler çeşitli sebeplerle bir araya geliyoruz- görüş ve öneriler alıyoruz. Saha çalışmalarımızı bütün paydaşlarımızla beraber yürütüyoruz. Yerel yönetimlerin bölgelerinde edindikleri tecrübeler, akademisyenlerin araştırma bulguları, bütün bilgileri, bütün verileri toparlayıp her bir çalışmamız için ayrı ayrı değerlendiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Politikaları üretirken ihtiyaç konularını tespit etmek ve eksiklikleri gidermenin birincil önem taşıdığını dile getiren Yanık, özellikle hizmetlere erişim noktasında herhangi bir engelle mücadele etmek durumunda olan vatandaşlar için ayrı bir hassasiyetle çalıştıklarını ifade etti.

Engellilerin yaşadığı sorunları ortadan kaldırmanın AK Parti hükümetlerinin öncelikli gündemleri arasında yer aldığını vurgulayan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2005 yılında engelliler hakkında çıkardığımız kanun çok kapsamlı, çok bütünlüklü bir kanun. 2007 yılında yine cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerden birisi olduk. 2010 yılı itibarıyla ise engelli haklarını anayasal güvence altına aldık. 2005 yılında yürürlüğe giren engelliler hakkında kanunla, kamu kullanımına açık binaların kaldırım, yaya geçidi, park gibi alanların toplu taşıma araçları ile bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik."

Erişilebilirlikle ilgili çalışmalara değinen Yanık, ayrıca özel denetimlerle belediyelerin ve kurumların harekete geçmesini sağladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz tam eşitliğe inanan bir kültürün bağlılarıyız. Biz insanlar arasında herhangi bir ayrım kabul etmeyiz. Din, dil, ırk bunları bir ayrım olarak kabul etmeyiz. 20 yıl öncesinden bugüne baktığımızda sosyal hizmetlerde, kamu hizmetlerinde nereden nereye geldiğimizi, hangi bakış açısını geliştirdiğimizi ve insanı hangi merkeze koyduğumuzu çok açık bir biçimde ifade eden, bunu kendi mevcudiyetiyle ispat eden bir süreç olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki sürelerde de aynı bakış açımız, insanı merkeze alan, insanı odağına alan ve insanın bütün ihtiyaçların tamamını bütünlüklü bir biçimde kavrayan üreten ve vatandaşımıza sunan hizmet anlayışımızdan hiç taviz vermeden hep beraber aynı ciddiyetle, aynı samimiyetle ve duygu bütünlüğü ile çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Son dakika haberi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı tanıtıldı - Bakan Yanık
Son dakika haberi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı tanıtıldı - Bakan Yanık
Son dakika haberi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı tanıtıldı - Bakan Yanık
Son dakika haberi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı tanıtıldı - Bakan Yanık

Derya Yanık, AK Parti, Engelli, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 'Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı' tanıtıldı - Bakan Yanık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı" tanıtıldı - Bakan Yanık - Son Dakika
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