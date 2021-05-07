Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Rize İyidere Lojistik Limanı çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa ediliyor" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Rize İyidere Lojistik Limanı çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa ediliyor"

07.05.2021 18:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Rize İyidere Lojistik Limanı çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa ediliyor" Faaliyet süresince ortaya çıkan atıklar, özel bir alanda depolanacak ve bertaraf edilecek Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi, 34 sektörde bin kişiye doğrudan, 8 bin kişiye...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Rize İyidere Lojistik Limanı çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa ediliyor"

Faaliyet süresince ortaya çıkan atıklar, özel bir alanda depolanacak ve bertaraf edilecek

Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi, 34 sektörde bin kişiye doğrudan, 8 bin kişiye de dolaylı istihdam imkanı sağlayacak

İmalatların tamamlanması ve hammaddenin temini sonrasında taş ocağı rehabilite edilecek

Çalışmalar 3 yıl içinde tamamlanarak tek alanda tek ruhsatla çalışılacak

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi'nin çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa edildiğini bildirerek, projenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya etkisinin 191 milyon 978 bin dolar, üretime etkisinin 427 milyon 425 bin dolar olacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi"ne ilişkin yapılan açıklamada, projenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya etkisinin 191 milyon 978 bin dolar, üretime etkisinin 427 milyon 425 bin dolar olacağı belirtildi. Bakanlık, projenin 34 sektörde bin kişiye doğrudan, 8 bin kişiye de dolaylı istihdam imkanı sağlayacağını kaydetti. Rize İyidere Lojistik Limanı taş ocağının 70 yıl işletileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, çalışmaların 3 yılda tamamlanacağı bildirildi. Projede doğa ile uyumlu bir mühendisliğin hayata geçirileceğini kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, limanın global ölçekte transit yüklerin ülkemizde taşınmasına da katkı sağlayacağını kaydetti.

"Rize İyidere Lojistik Limanı çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa ediliyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 16 Temmuz 2020 tarihinde ihalesi yapılan "Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi" ile Rize iline yıllık 13 milyon ton kapasiteye sahip bir liman ve lojistik merkez kazandırılacağını belirterek, Karadeniz'e açılan yeni bir lojistik üssü inşa edildiği bildirildi. Rize İyidere Lojistik Limanı'nın hem bölge illerinin ekonomisine hem de ülkenin ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacağını belirten Bakanlık, limanın çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa edileceğinin altının çizdi.

Faaliyet süresince ortaya çıkan atıklar özel bir alanda depolanacak ve bertaraf edilecek

Yapılacak liman ve yapım çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakanlık, ocak faaliyetleri kapsamında yapılan üretim süresince hava emisyon ölçümlerinin yapılacağını ve çevre etkilerinin de sürekli kontrol altında tutulacağını ifade etti. Vadideki su kaynaklarının tahribata uğramaması için işletme faaliyetlerinin titizlikle sürdüreceğini ve faaliyet süresince ortaya çıkan atıkların özel bir alanda depolanacağını ve bertaraf edileceğini ifade eden Bakanlık, ocak içi yolların ve nakliye yollarının düzenli olarak sulanarak toz oluşumunun minimize edileceğini bildirdi.

İmalatların tamamlanması ve hammaddenin temini sonrasında taş ocağı rehabilite edilecek

Bitkisel toprak tabakası üzerinde bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışması ile mevcut doğal yaşamın geri kazanılacağını belirten Bakanlık, ocak sahasında üretime başlamadan önce bitkisel toprağın sıyrılacağını ve üretim sonrası arazi ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere muhafaza edileceğini bildirdi. İmalatların tamamlanması ve hammaddenin temini sonrasında taş ocağının rehabilitasyonun yapılacağını aktaran Bakanlık, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında alanda bitkisel toprak tabakası oluşturacağının da bilgisini paylaştı.

Çalışmalar 3 yıl içinde tamamlanacak

Rize İyidere Lojistik Limanı taş ocağı ile ilgili doğruları ve yanlışları paylaşan Bakanlık, 70 yıl işletme yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, çalışmaların 3 yılda tamamlanacağını bildirdi. Yine 450 hektar alanda çalışma yapılacağı yönündeki ifadelerin doğru olmadığını belirten Bakanlık, tamamı 450 hektar olan vadide sadece 13,5 hektar alanda çalışma yapılacağını ve bunun sadece yüzde 4'lük kısmını oluşturduğunu belirtti.

Tek alanda tek ruhsatla çalışılacak

Sadece çalışma alanında etkili kontrollü çalışma yapılacağını belirten Bakanlık, titreşimlerin 3 şiddetinde deprem etkisi oluşturacağı şeklindeki ifadelerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini, doğanın tahrip edilmeyeceğini bildirdi. Tarlalara dokunulmayacağının altını çizen Bakanlık, "çay tarlaları işgal edilecek" ifadelerinin de yine gerçeği yansıtmadığının altını çizdi. Tek alanda tek ruhsatla çalışılacağını belirten Bakanlık, iki ruhsat verildiği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını, çalışmalardan 4 bin 500 ağacın etkileneceğini, 100 bin ağaç kesilecek yönündeki ifadelerin gerçek olmadığını kaydetti.

Bakanlık ayrıca İyidere Cevizlik Taş Ocağı için Maden İşleri Genel Müdürlüğünden hammadde üretim izni alındığını anımsatarak, taş ocağı için Çevresel Etki Değerlendirme raporunun da alındığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Rize İyidere Lojistik Limanı çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa ediliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Rize İyidere Lojistik Limanı çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa ediliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Rize İyidere Lojistik Limanı çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa ediliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Rize İyidere Lojistik Limanı çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa ediliyor

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, İstihdam, Ocak, Rize, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Rize İyidere Lojistik Limanı çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa ediliyor' - Son Dakika


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