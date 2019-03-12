Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tarafından Yapılan Açıklamada, Boeing 737 Max 8 Ve/veya Boeing 737...
1 saat önce
IHAAW183135-SIY/12-03-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğu belirtildi.
IHAAW183135-SIY/12-03-2019
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737
MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğu belirtildi. 12.03.2019 18: 31: 35 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:37 Kaynak: İHA
Düşen Etiyopya Uçağıyla İlgili Yeni İddia: Duman Yükseliyordu
Bakan Pakdemirli'nin Danışmanı Olduğu Şirketten Patates Alınacak mı?
Bakanlık'tan Tatil Rezervasyonu Uyarısı: 30 Gün Öncesine Kadar Feshedebilir, Paranızı Geri Alabilirsiniz
THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu