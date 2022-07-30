Türkiye üzerinden yapılan uluslararası taşıma 820 bin seferi aştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Türk taşımacıları için transit geçişlerde engellerin teker teker kaldırıldığına dikkati çekerek, bu yılın ilk yarısında kota artışı ile ilave geçiş belgesi sayısının 265 bine ulaştığını, Türkiye'den yapılan uluslararası taşımanın da 820 bin seferi aştığını bildirdi.

Bakanlıktan kara yolu taşımacılığına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs sonrasında ve Ukrayna-Rusya krizinin ardından tedarik zincirinde değişimler yaşandığı belirtildi. Türkiye'nin, lojistik altyapısı ve kurumsal taşımacılık sektörü ile bu süreçten büyüyerek çıktığı belirtilerek, "Özellikle son 2 yılda yapılan girişimler sonucunda lojistik sektörünün omurgasını teşkil eden uluslararası kara yolu taşımacılığı alanında önemli kazanımlar elde edildi. Orta Koridor'un güçlenmesiyle birlikte Türk taşımacıların da transitte gücü artıyor. Bu kazanımlar sonucunda ihracatımız da ivme kazandı" denildi.

'AVRUPA'YA KOLAY VE UCUZ TAŞIMA İMKANI SAĞLANDI'2022 yılında da çalışmaların sürdüğü, ülkelerle görüşmelerin yapıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımızca son dönemde yapılan çalışmalar neticesinde, Macaristan transit geçiş belgesi sayısı kısa süre içerisinde 36 binden 130 bine yükseltildi. Sırbistan ile geçiş ücretleri kaldırılarak yıllık 25 bin çok girişli belge teati edilmeye başlandı. Yunanistan transit geçiş belgesi kotası 35 binden 40 bine yükseltildi. Bu belgelerin yarısının ücretsiz olması sağlandı. Türk-Bulgar Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı ile transit geçiş belgesi sayısı 250 binden 375 bine yükseltildi. Türk-Romen KUKK Toplantısı ile 1 Mayıs tarihinden itibaren transit taşımaların serbestleştirilmesi ve taşımalardan alınan geçiş ücretlerinin kaldırılması kararlaştırıldı. AB ülkesi olan Romanya ile transit taşımaların serbestleştirilmesi, uluslararası taşımacılığımızın önündeki engellerin aşılabilmesi açısından önemli bir kilometre taşı oldu. Yunanistan, Sırbistan, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya güzergahlarında elde edilen kazanımlar sayesinde taşımacılarımız artık Avrupa'ya çok daha kolay ve ucuz taşıma imkanı sağlandı. Bu kazanımlarla birlikte Avrupa'ya ihracatımızda artışlar yaşanacaktır."'2023'TEN İTİBAREN 61 BİNE YÜKSELTİLMESİ SAĞLANDI'

Sadece Avrupa ülkeleri değil, Orta Asya ülkeleri ile de görüşmelerin yapıldığı belirtilerek, "Orta Asya ülkelerine yönelik taşımalarımızda ana transit güzergah olan Gürcistan ile gerçekleştirilen KUKK Toplantısı ile ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi süreci başlatıldı. Bu amaçla kota kısıtlamaları kaldırıldı. Gerekli altyapı çalışmaları tamamlandığında taşımalara ilişkin bilgiler elektronik ortamda teati edilecek. Ayrıca, Türkiye-Kazakistan KUKK toplantısı ile yıllar sonra kota artışı sağlandı ve ikili belge sayısı 8 binden 10 bine; transit belge sayısı 2 binden 15 bine yükseltildi. Rusya ile yapılan görüşmeler sonucunda da 11 bin ikili, 20 bin transit, 4 bin 500 3'üncü ülke olmak üzere toplam 35 bin 500 ilave geçiş belgesi temin edildi. Ayrıca, toplam geçiş belgesi kotası 16 bin 500 iken 2023'ten itibaren toplam kotanın 61 bine yükseltilmesi sağlandı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde kota artışı ile birlikte ilave geçiş belgesi sayısı 265 bine ulaştı. İlk 6 ayda, ülkemizden yapılan uluslararası taşıma sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış göstererek 820 bin seferi aştı" denildi.