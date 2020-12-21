Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı - Son Dakika

Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı

21.12.2020 09:47
Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,, Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treninin 42 vagon/konteyner içerisinde bin 400 adet buzdolabı yüküyle 20 Aralık saat 19.05'de Çerkezköy'den hareket ettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,, Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treninin 42 vagon/konteyner içerisinde bin 400 adet buzdolabı yüküyle 20 Aralık saat 19.05'de Çerkezköy'den hareket ettiğini bildirdi.

Türkiye'den Çin'e hareket eden ilk ihracat treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan uğurlanmış, toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edip; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen ihracat treni, 19 Aralık sabah saatlerinde Çin'in Xi'an şehrine ulaşmıştı.

42 KONTEYNER İÇİNDE BEYAZ EŞYA TAŞIYACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treninin de yola çıktığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-Çin arasında ikinci ihracat treni Çerkezköy'den 42 vagon/konteyner içerisinde bin 400 adet buzdolabı yüküyle 20 Aralık 2020 tarihinde saat 19.05'de Çerkezköy'den hareket etmiştir. Toplam uzunluğu 770 metre olan ihracat treni bu sabaha karşı Marmaray'dan geçmiş, İzmit'e (Köseköy) ulaşmıştır. Burada gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün içerisinde Çin Xi'an şehrine doğru yoluna devam etmiştir."

TÜRKİYE, ASYA-AVRUPA ARASINDA TRANSİT TAŞIMACILIĞIN MERKEZİ HALİNE GELECEK

Açıklamada, ihracat treninin Türkiye'nin Asya- Avrupa arasındaki transit taşımacılığın merkezi haline geleceğinin en önemli kanıtı olduğu vurgulanırken; ihracat treninin takip edeceği güzergah bilgileri de paylaştı. Türkiye içinde İstanbul (Marmaray)-İzmit(Köseköy)-Eskişehir-Ankara-Kırıkkale-Sivas-Erzincan-Erzurum- Kars güzergahını izleyecek trenin, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacağı bildirildi.

Yurt dışı parkurunda ise; sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan- Hazar Denizi Geçişi Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde yolculuğu son bulacak olan trenin, toplamda 42 konteyner içinde beyaz eşya (soğutucu) taşıyacağı ve trenin toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat ederek; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçeceği bilgisi aktarıldı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı
Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı
Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı
Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı - Son Dakika Ekonomi


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