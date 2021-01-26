Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Türkiye-İran demir yolu taşımacılığında hedef, 1 milyon ton yük - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Türkiye-İran demir yolu taşımacılığında hedef, 1 milyon ton yük

26.01.2021 13:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yıl Türkiye-İran demir yolu taşımacılığındaki 1 milyon ton yük hedefi için her türlü tedbirin alınacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yıl Türkiye- İran demir yolu taşımacılığındaki 1 milyon ton yük hedefi için her türlü tedbirin alınacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye-İran demir yolları temsilcilerinin 12-13 Ocak'ta Ankara'da bir araya geldikleri belirtildi. Bu kapsamda, Türkiye ile İran arasında transit geçecek demir yolu taşımacılığında yeni bir dönemi başlatacak mutabakat zaptının imzalandığı aktarıldı.

Türkiye-İran arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen günlük 3 tren işletilerek 2020'de 564 bin ton yük taşındığı, yük taşımacılığının artmasında özellikle Van Gölü üzerinde hizmet veren 50 vagon kapasiteli iki feribotun önemli etkiye sahip olduğu vurgulanarak "Artış trendinde olan Türkiye-İran taşımalarının 2021'de 1 milyon tona çıkarılması hedefi için her türlü tedbir alınacak." ifadesi kullanıldı.

Türkiye- Pakistan arasında tarifeli yük tren seferlerinin başlatılması kararı alındığı da belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu güzergahta işletilecek yük trenlerinin düzenli, sürdürülebilir ve hızlı bir şekilde ilerletilmesi sağlanacak. Taşımayla ilgili ücretlendirme tarifesi oluşturularak, Türkiye-İran-Pakistan arasında karşılıklı işletilecek trenlerde ortak tarife birliğine geçilecek."

Pakistan ile birlikte İran- Afganistan demir yolu bağlantısı üzerinden taşımacılığa başlanacağı ifade edilerek İran-Afganistan arasındaki demir yolu bağlantısının tamamlanıp, 10 Aralık 2020'de hizmete açılmasının ardından Türkiye'den yüklenen bir vagonun İran'ı transit geçerek Afganistan'a kadar gitmesinin mümkün hale geldiği bilgisi paylaşıldı.

Gelecek aylarda Türkiye-İran ve Afganistan demir yolu idarelerinin bir araya gelmesiyle Türkiye-Afganistan arasında da demir yolu taşımacılığına başlanması için yol haritasının belirleneceği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çin'den Türkiye'ye ve Avrupa'ya tersi istikametteki önemli yük potansiyeli için İran üzerinden yeni bir koridor oluşturulacak. İpek Yolu'nun güney kesimi kullanarak İran üzerinden Çin'e yük taşınabilmesi için güzergahtaki ülke demir yollarıyla gerekli altyapı, rekabetçi tarife ve uygun transit süreleri için iş birliği yapılacak."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Türkiye-İran demir yolu taşımacılığında hedef, 1 milyon ton yük
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Türkiye-İran demir yolu taşımacılığında hedef, 1 milyon ton yük
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Türkiye-İran demir yolu taşımacılığında hedef, 1 milyon ton yük
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Türkiye-İran demir yolu taşımacılığında hedef, 1 milyon ton yük

Afganistan, Pakistan, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Türkiye-İran demir yolu taşımacılığında hedef, 1 milyon ton yük - Son Dakika


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