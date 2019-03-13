Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Uçuş Emniyetini Teminen Boeing 737-8 Max ve Boeing 737-9 Max Tipi...
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Uçuş emniyetini teminen Boeing
737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:11 Kaynak: AA
THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu
Beşiktaş'ın Gündemindeki Orkun Kökçü, 2023'e Kadar Feyenoord'da
Tartışmalı Boeing Uçaklarının Türk Hava Sahasındaki Uçuşları Durduruldu
Umutsuz Ev Kadınları Dizisinin Başrol Oyuncusu Felicity Huffman, Rüşvet Vermekten Tutuklandı