Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Uçuş Emniyetini Teminen Boeing 737-8 Max ve Boeing 737-9 Max Tipi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Uçuş Emniyetini Teminen Boeing 737-8 Max ve Boeing 737-9 Max Tipi...

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:11 Kaynak: AA

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